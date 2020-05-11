Сотрудницу ЗАГСа подняли на третий этаж, чтобы зарегистрировать брак с соблюдением режима самоизоляции.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Светлана Спирина, ВКонтакте @HUE | ХЬЮ

Даже в разгар пандемии коронавируса любовь по-прежнему правит миром. Это доказала пара в Краснодаре, сыгравшая свадьбу, несмотря на режим самоизоляции. Правда, для этого сотруднице ЗАГСа пришлось подняться к влюбленным на автокране.

Видео необычного торжества появилось в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как уполномоченную правом объявлять новобрачных мужем и женой поднимают на третий этаж жилого дома на автокране. Счастливые жених и невеста стоят на балконе, как положено, в масках. Однако немногочисленные друзья пары почему-то остаются без средств индивидуальной защиты, хотя и соблюдают социальную дистанцию.

В период пандемии коронавируса ограничена работа органов власти, оформляющих браки и разводы. Однако, как ранее писал 5-tv.ru, московские ЗАГСы регистрируют влюбленных в защитных масках, но без гостей.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+15° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
ТОП-5 знаков зодиака, с которыми труднее всего построить отношения

Последние новости

19:12
Почему Меган? Экс-дворецкий принцессы Дианы раскрыл тайну женитьбы принца Гарри
19:04
Всем российским семьям выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет
18:54
Историк моды Васильев показал фото со дня знакомства с Мариной Влади 33 года назад
18:43
Мать Тимати показала банные процедуры сына с внучкой
18:36
Власти прокомментировали работу волгоградских врачей с наволочками на головах
18:28
Свадьба на балконе с автокраном. В Краснодаре отпраздновали необычное торжество

Сейчас читают

Евгений Петросян впал в ступор, узнав о запущенной форме рака молодой жены
Россиян предупредили о майском снеге
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок