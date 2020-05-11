Свадьба на балконе с автокраном. В Краснодаре отпраздновали необычное торжество

Даже в разгар пандемии коронавируса любовь по-прежнему правит миром. Это доказала пара в Краснодаре, сыгравшая свадьбу, несмотря на режим самоизоляции. Правда, для этого сотруднице ЗАГСа пришлось подняться к влюбленным на автокране.

Видео необычного торжества появилось в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как уполномоченную правом объявлять новобрачных мужем и женой поднимают на третий этаж жилого дома на автокране. Счастливые жених и невеста стоят на балконе, как положено, в масках. Однако немногочисленные друзья пары почему-то остаются без средств индивидуальной защиты, хотя и соблюдают социальную дистанцию.

В период пандемии коронавируса ограничена работа органов власти, оформляющих браки и разводы. Однако, как ранее писал 5-tv.ru, московские ЗАГСы регистрируют влюбленных в защитных масках, но без гостей.

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