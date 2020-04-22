На текущей Светлой неделе в столице пожениться планируют около пяти тысяч человек.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Victor Lisitsyn

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Эпидемия коронавируса

Порядка 2,5 тысячи пар зарегистрируют брак в первую неделю после Пасхи в столичных отделах ЗАГСа. При этом все церемонии, исходя из необходимости соблюдения ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса, будут проходить в отличной от общепринятой обстановке — без гостей, с соблюдением социальной дистанции и других эпидемиологических мер.

Традиционно в Светлую неделю, как еще называют семь дней после Христова Воскресения, наблюдается большее число желающих пожениться. Связано это с тем, что издавна во время Великого поста нельзя было играть свадьбы. Самым популярным днем для этого считается Красная горка — в воскресенье, которая в этом году выпадает на 26 апреля. Считалось, что эти молодожены будут жить долго и счастливо.

Как отмечает «Российская газета», желающие пожениться в условиях режима самоизоляции прибегают к креативу, например, надевая стилизованные под свои наряды аналоги медицинских масок. Некоторые пары ведут прямые трансляции в социальных сетях и устраивают видеоконференции с близкими и друзьями.

Со своей стороны в помещениях ЗАГСов проводится дезинфекция, для посетителей предоставлены антисептические средства, а сами сотрудники обеспечены медицинскими масками и респираторами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что влюбленные из Удмуртии сыграют первую онлайн-свадьбу за время режима самоизоляции.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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