Певица продемонстрировала, какую фигуру ей удается сохранить, благодаря разгрузочным дням.

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Фото, видео: Instagram @vbdiary

Вера Брежнева решила поделиться с подписчиками в Instagram результатами своих разгрузочных дней во время изоляции. Она призналась, что примерно раз в неделю устраивает себе «веганские дни» без мяса, а также других тяжелых продуктов. Свой пост она сопроводила фото перед зеркалом, стоя в шортах топлес. Грудь она целомудренно прикрыла руками.

«Я убираю весь животный белок. Получаются веганские дни. Так же в разгрузочные дни полностью убираю глютен и, как обычно, без сахара и всех молочных продуктов. Что остается спросите, вы? Отвечаю: крупы, овощи, бововые, орехи, семена, ягоды и фрукты», — поделилась лайфхаком певица.

Instagram @vbdiary

Однако фанатов больше привлекли не советы звезды, а ее идеальная фигура. Поклонники расхваливали ее и даже немного завидовали.

«Ну, какая же ты миниатюрная и красивая»

«К концу карантина все разденутся»

«Оу, Вера, полегче!»

«Какое фото! Спасибо за вдохновение», — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, как Вера Брежнева развеяла слухи об изменах мужа, Константина Меладзе.

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