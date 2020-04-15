«Вера, полегче!» — Брежнева взволновала фанатов фото топлес
Певица продемонстрировала, какую фигуру ей удается сохранить, благодаря разгрузочным дням.
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Фото, видео: Instagram @vbdiary
Вера Брежнева решила поделиться с подписчиками в Instagram результатами своих разгрузочных дней во время изоляции. Она призналась, что примерно раз в неделю устраивает себе «веганские дни» без мяса, а также других тяжелых продуктов. Свой пост она сопроводила фото перед зеркалом, стоя в шортах топлес. Грудь она целомудренно прикрыла руками.
«Я убираю весь животный белок. Получаются веганские дни. Так же в разгрузочные дни полностью убираю глютен и, как обычно, без сахара и всех молочных продуктов. Что остается спросите, вы? Отвечаю: крупы, овощи, бововые, орехи, семена, ягоды и фрукты», — поделилась лайфхаком певица.
Однако фанатов больше привлекли не советы звезды, а ее идеальная фигура. Поклонники расхваливали ее и даже немного завидовали.
«Ну, какая же ты миниатюрная и красивая»
«К концу карантина все разденутся»
«Оу, Вера, полегче!»
«Какое фото! Спасибо за вдохновение», — писали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, как Вера Брежнева развеяла слухи об изменах мужа, Константина Меладзе.
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