Мультипликатору-кукольнику Борису Савину было 83 года.

Умер один из создателей мультфильма «Падал прошлогодний снег»

Фото: Кадр из мультфильма «Падал прошлогодний снег»

Умер один из создателей мультфильма «Падал прошлогодний снег» Борис Савин. О смерти мультипликатора-кукольника сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков, передает ТАСС. По словам представителя киностудии, Савин скончался еще 9 мая после тяжелейшей болезни, ему было 83 года.

«Умер Борис Савин — легендарный мультипликатор-кукольник, ожививший большинство объемных персонажей „Экрана“ из мультфильмов „Волшебник Изумрудного города“, „КОАПП“, „Большой секрет для маленькой компании“, „Дядюшка Ау“, „Чертенок № 13“, „Как старик корову продавал“, „Мальчик шел, сова летела“, „Кто ж такие птички“, „Падал прошлогодний снег“ и многих других», — написал Капков на своей странице в Facebook.

Борис Савин практически всю свою жизнь отдал кукольному кино. За свою творческую карьеру он поработал аниматором на киностудии «Союзмультфильм» (1968-1974), студии «Мульттелефильм» ТО «Экран» (1974-1992), студии «Хилос» (Дрезден, 1995-1997).

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти «отца» хип-хопа Андре Харрелла.

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