Умер «отец» хип-хопа Андре Харрелл
Ему должно было исполниться 60 лет.
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Фото, видео: imago images/MediaPunch
Музыкальный продюсер, один из основателей хип-хопа Андре Харрелл умер 8 мая в своем доме в Калифорнии. Ему было 59 лет. Об этом сообщает TMZ.com.
Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Эту информацию подтвердила его жена.
О смерти звезды сообщил диджей D-Nice во время прямого эфира в Instagram. Смерть продюсера также подтвердил гендиректор Revolt Media & TV Рома Ханна.
«Все в Revolt скорбят из‑за потери нашего друга, наставника и вице-председателя. Влияние Андре на хип-хоп-культуру и всех нас было неизмеримо и глубоко. Пусть он покоится с миром», — заявил Ханна.
Андре Харрелл родился и вырос в Бронксе. Свою музыкальную карьеру он начал в 16 лет в хип-хоп дуэте Dr. Jeckyll & Mr. Hyde.
В 1986 году продюсер основал лейбл Uptown Records, где раскрыли свои таланты такие известные рэперы, как Дидди, The Notorious B.I.G. и Puff Daddy.
Многие известные исполнители выложили в своих социальных сетях трогательные записи, выражающие скорбь из-за смерти Андре.
«Почему Андре… Мое сердце разрывается, и я не могу перестать плакать. Он был удивительным другом, и я буду скучать по нему всегда», — написала Мэрайя Кэри.
«Покойся с миром, Андре Харрелл… спасибо за дар стольких невероятных артистов. Ушел слишком рано», — выразила скорбь Виола Дэвис.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер «отец» рок-н-ролла Литтл Ричард.
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