Как получить дополнительные выплаты на детей, обещанные Путиным
Правила оказания такой материальной помощи 11 мая утвердил кабмин.
Фото: ТАСС / Федосенко Наталия
Правительство РФ утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми. На сайте кабмина отмечается, что подать заявление на получение материальной помощи можно удаленно, при помощи портала госуслуг или личного кабинета на сайте Пенсионного фонда России. (ПФР)
Указ о предоставлении разовой выплаты в размере десяти тысяч рублей всем семьям с детьми от трех до 16 лет был подписан 11 мая президентом РФ Владимиром Путиным. Мера поддержки будет доступна с 1 июня.
Для получения выплаты достаточно подать заявление удаленно или обратиться лично в территориальное отделение по месту жительства, пребывания или фактического проживания. Обращение должно быть рассмотрено в течение пяти дней. Выплата должна быть произведена в срок, не превышающий трех дней. За назначением выплаты можно будет обратиться до 1 октября 2020 года.
Кроме того, семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет, смогут получить выплаты в размере пяти тысяч рублей на одного ребенка за апрель, май и июнь. Для этого необходимо подать заявление в ПФР.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о новой выплате на детей президент сообщил 11 мая во время обращения к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом. Наряду с этой он рассказал и о других дополнительных выплатах семьям с детьми.
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