Президент предложил удвоить детские пособия, выплатить по пять тысяч рублей семьям с детьми младше трех лет и другие меры.

Путин анонсировал единовременные выплаты для семей с детьми

Фото: EPA\TASS

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент РФ Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми в России. О них он рассказал во время обращения к россиянам, посвященном ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Во-первых, глава государства предложил в два раза увеличить минимальный размер детского пособия: с 3375 до 6751 рублей.

Во-вторых, нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысяч рублей на одного ребенка. Заявки можно будет подавать с 1 июня. Выплатить должны за первые шесть месяцев 2020 года.

В-третьих, все российские семьи смогут получить по десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет. Подавать заявки на выплаты также можно с 1 июня.

Эти меры поддержки должны охватить семьи, в которые воспитывается 27 миллионов детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
11 мая
Путин пообещал многотысячные доплаты для борющихся с коронавирусом соцработников
11 мая
Путин раскритиковал чиновников за сбои в федеральных выплатах медикам
11 мая
Путин попросил людей старше 65 лет «еще потерпеть» ограничения из-за коронавируса
11 мая
Путин: Россия занимает одно из первых мест в мире по тестированию на коронавирус
11 мая
Путин назвал дату окончания единого периода нерабочих дней
11 мая
Разработан калькулятор расчета вероятности смерти от коронавируса
11 мая
Коронавирус может передаваться через слезы — шокирующие выводы ученых
11 мая
Прямая трансляция обращения Владимира Путина к россиянам по ситуации с COVID-19
11 мая
Пакуйте чемоданы! Россиянам разрешат поехать на курорт при одном условии
11 мая
Губернатор Ленобласти рассказал, как переболел коронавирусом

Читайте также

+20° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 23%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
ТОП-5 знаков зодиака, с которыми труднее всего построить отношения

Последние новости

17:41
Актриса МДТ — Театра Европы Светлана Григорьева скончалась в Санкт-Петербурге
17:36
Путин поручил запустить с 1 июня кредитную программу поддержки занятости
17:31
Максакова подала новый иск к экс-супруге убитого Вороненкова из-за квартиры
17:25
Путин пообещал многотысячные доплаты для борющихся с коронавирусом соцработников
17:19
В Крыму продлили режим самоизоляции
17:10
Путин раскритиковал чиновников за сбои в федеральных выплатах медикам

Сейчас читают

Юрий Стоянов раскрыл размер своей пенсии
Россиян предупредили о майском снеге
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок