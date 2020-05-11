Путин анонсировал единовременные выплаты для семей с детьми
Президент предложил удвоить детские пособия, выплатить по пять тысяч рублей семьям с детьми младше трех лет и другие меры.
Фото: EPA\TASS
Президент РФ Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми в России. О них он рассказал во время обращения к россиянам, посвященном ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Во-первых, глава государства предложил в два раза увеличить минимальный размер детского пособия: с 3375 до 6751 рублей.
Во-вторых, нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысяч рублей на одного ребенка. Заявки можно будет подавать с 1 июня. Выплатить должны за первые шесть месяцев 2020 года.
В-третьих, все российские семьи смогут получить по десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет. Подавать заявки на выплаты также можно с 1 июня.
Эти меры поддержки должны охватить семьи, в которые воспитывается 27 миллионов детей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая.
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