О новой мере поддержки президент РФ сообщил во время обращения к россиянам, посвященном ситуации с коронавирусом.

Всем российским семьям выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет

Фото: dpa/picture-alliance

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате десять тысяч рублей всем семьям с детьми от трех до 16 лет. Такие суммы на каждого ребенка начнут предоставлять с 1 июня, следует из сообщения на сайте Кремля.

«Произвести начиная с 1 июня 2020 года единовременную выплату в размере 10 000 рублей гражданам РФ, проживающим на территории РФ, на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года)», — говорится в тексте указа.

По всей видимости, игнорирование последнего уточнения вызвало путаницу во многих СМИ. Со ссылкой на речь президента они сообщили, якобы выплата будет предоставляться семьям с детьми от трех до 15 лет.

Как сообщал 5-tv.ru, о новой выплате на детей президент сообщил 11 мая во время обращения к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом. Наряду с этой он рассказал и о других дополнительных выплатах семьям с детьми.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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