🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 мая, убывающая Луна в Козероге будет способствовать решению ряда насущных вопросов, которое принесет некоторым представителям знаков зодиака ощутимое удовлетворение. Этот день благоприятен для совершения покупок и вывода отношений с партнерами на новый более качественный уровень.

♈ Овен

В этот день, Овны, звезды рекомендуют вам заняться медитацией для самоуспокоения. Различные практики окажут весьма благотворное влияние на самочувствие и помогут выйти из депрессивного состояния. Главное — не переусердствовать.

Космический совет: займитесь медитацией и не переусердствуйте.

♉ Телец

Тельцам 12 мая следует запастись терпением, которое в избытке потребуется при решении ряда неожиданно возникших вопросов. Осуществить задуманное вам удастся не так быстро, как хотелось бы. Возьмите себя в руки и спокойно идите в направлении своей цели.

Космический совет: возьмите себя в руки и спокойно двигайтесь к своей цели.

♊ Близнецы

Этот день, Близнецы, стоит посвятить покупкам. Отправляйтесь в магазин и наберите множество полезных в хозяйстве мелочей. К шопингу необходимо отнестись серьезно. Не позволяйте себе после длительного периода самоизоляции набрасываться на весь «ширпотреб».

Космический совет: к шоппингу необходимо отнестись серьезно.

♋ Рак

Раки, 12 мая вам не стоит браться за дела, если вы ощущаете физический или эмоциональный спад. При отсутствии возможности целый день «бить баклуши» займитесь тем, что принесет вам, в первую очередь, удовольствие.

Космический совет: отложите дела и посвятите этот день себе.