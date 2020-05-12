Период нерабочих дней завершился в России
По поручению Владимира Путина, с 12 мая везде, где это возможно, начнут создавать условия для восстановления работы предприятий базовых отраслей экономики.
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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр, 5-tv.ru
Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней, начиная с этого вторника. Об этом президент сообщил накануне на очередном совещании с регионами по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Глава государства поручил с 12 мая везде, где это возможно, создать условия для восстановления работы предприятий базовых отраслей экономики. При этом борьба с эпидемией не завершена, подчеркнул Владимир Путин.
Из режима ограничений страна будет выходить осторожно и постепенно. Президент рассказал о дальнейших шагах по борьбе с COVID-19, и заявил о новых мерах поддержки для граждан. Снизить число безработных, помочь семьям с детьми и пострадавшему бизнесу, — таковы главные задачи на сегодня по выходу из коронакризиса.
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