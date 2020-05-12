Стали известны обстоятельства смертельного пожара в хосписе под Москвой

Полиция задержала владельца хосписа в подмосковном Красногорске, где накануне во время пожара погибли девять постояльцев. Этот пансионат для престарелых располагался в частном доме. Медицинской лицензии нет.

Только за последний месяц это уже вторая подобная трагедия — в апреле сгорел дом престарелых в Москве, в огне погибли двое. В Госдуме уже предложили проверить деятельность хосписов по всей стране.

Корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага смог побывать в одном из таких домов престарелых и увидеть, в каких условиях живут беспомощные старики. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru публиковал страшные кадры последствий пожара в доме престарелых и признания родственников его постояльцев. В результате возгорания в жилом помещении в Красногорске Московской области девять человек погибли и девять пострадали.