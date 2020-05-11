Страшные кадры последствий пожара в доме престарелых и признания родственников его постояльцев
В результате возгорания в жилом помещении в Красногорске Московской области девять человек погибли и девять пострадали.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Родственница одной из постояльцев дома престарелых в подмосковном Красногорске, где накануне произошел пожар, в интервью 5-tv.ru рассказала об условиях содержания пенсионеров в организации. По ее словам, с пациентами работали специалисты. Они хорошо питались и проходили необходимые процедуры. Лекарства пожилым людям привозили их близкие согласно рекомендациям врачей.
«Там хорошее помещение, качественный, хороший интерьер. <…> Распорядок дня, как в пионерском лагере. <…> Чтобы попасть в дом престарелых, нужно было заключить договор», — пояснила родственница одной из женщин, которая находилась в доме престарелых.
Как рассказала собеседница 5-tv.ru, она заключила договор именно с этой организацией, поскольку она предлагала не слишком высокие цены и находилась недалеко от ее места жительства. В дом престарелых она привезла свою мать.
Что интересно, о возгорании в здании родственницу пенсионерки оповестили не сотрудники организации, а городская инспекция, после чего она и прибыла на место ЧП.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, пожар в доме престарелых унес жизни девяти человек, еще девять были госпитализированы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Организатор дома престарелых добровольно пришел на допрос к следователям.
По данным МЧС, всего на момент пожара в здании хосписа «Второй дом» находились 37 человек. 20 человек покинули здание самостоятельно, из них 12 человек — постояльцы хосписа и восемь — сотрудники. 17 человек эвакуировали спасатели.
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