Какое наказание грозит злостным нарушителям противопожарного режима во время самоизоляции

Двойными штрафами обернулись для некоторых россиян праздничные выходные — отправившись на шашлыки, они не учли, что нарушили не только условия самоизоляции, но и противопожарный режим.

Особые меры из-за повышенной пожарной опасности сейчас действуют в 60 регионах страны. Причем дальше будет только хуже: синоптики обещают аномально жаркое лето.

Но несмотря на это находятся и такие отдыхающие, кто смеется в лицо пожарным инспекторам. Какое наказание грозит злостным нарушителям? В рейд по нелегальным шашлычникам отправился Линар Гинатуллин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое взрослых и ребенок сгорели в маленьком садовом домике в Кирове.