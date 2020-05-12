Особые меры из-за повышенной пожарной опасности сейчас действуют в 60 регионах России.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / HENRIK MONTGOMERY, 5-tv.ru

Двойными штрафами обернулись для некоторых россиян праздничные выходные — отправившись на шашлыки, они не учли, что нарушили не только условия самоизоляции, но и противопожарный режим.

Особые меры из-за повышенной пожарной опасности сейчас действуют в 60 регионах страны. Причем дальше будет только хуже: синоптики обещают аномально жаркое лето.

Но несмотря на это находятся и такие отдыхающие, кто смеется в лицо пожарным инспекторам. Какое наказание грозит злостным нарушителям? В рейд по нелегальным шашлычникам отправился Линар Гинатуллин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое взрослых и ребенок сгорели в маленьком садовом домике в Кирове.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
73.87
-0.25 80.00
-0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:23
По факту смерти двух человек на полигоне в Кузбассе проводится проверка
10:13
Стали известны обстоятельства смертельного пожара в хосписе под Москвой
10:06
Сын Мамаева попробовал себя в роли блогера и показал, как проходит его день
9:52
Почему витамины не помогут в борьбе с коронавирусом?
9:38
По факту гибели пациентов при пожаре в петербургской больнице возбудили уголовное дело
9:25
Какое наказание грозит злостным нарушителям противопожарного режима во время самоизоляции

Сейчас читают

«Наш первенец!» — Наталья Андреевна из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака
«Смотрю и радуюсь»: Собчак удивлена изменениям в жизни Виторгана после развода

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок