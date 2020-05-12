Какое наказание грозит злостным нарушителям противопожарного режима во время самоизоляции
Особые меры из-за повышенной пожарной опасности сейчас действуют в 60 регионах России.
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Фото, видео: ТАСС / HENRIK MONTGOMERY, 5-tv.ru
Двойными штрафами обернулись для некоторых россиян праздничные выходные — отправившись на шашлыки, они не учли, что нарушили не только условия самоизоляции, но и противопожарный режим.
Особые меры из-за повышенной пожарной опасности сейчас действуют в 60 регионах страны. Причем дальше будет только хуже: синоптики обещают аномально жаркое лето.
Но несмотря на это находятся и такие отдыхающие, кто смеется в лицо пожарным инспекторам. Какое наказание грозит злостным нарушителям? В рейд по нелегальным шашлычникам отправился Линар Гинатуллин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое взрослых и ребенок сгорели в маленьком садовом домике в Кирове.
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