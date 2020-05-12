Спортсмен признался, что сдавал тест на коронавирус, однако он оказался отрицательным.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин

Чемпион мира по боксу Евгений Тищенко опроверг информацию о положительном тесте на коронавирус. В интервью 5-tv.ru спортсмен рассказал, что чувствует себя отлично, и поводов для беспокойства у его фанатов нет. По словам заслуженного мастера спорта, данные, распространившиеся в сети, не соответствуют действительности.

«Это все глупости, что написали. <…> Я здоров действительно, поэтому не переживайте. Все хорошо, тренируюсь, умирать не собираюсь», — отметил Тищенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возлюбленная актера Никиты Ефремова, телеведущая Мария Ивакова, огорошила поклонников новостью о том, что ее тест на COVID-19 дал положительный результат.

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