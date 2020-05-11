«Температуры нет»: избранница Никиты Ефремова о том, как протекает COVID-19

Девушка поделилась подробностями своего состояния через три дня после положительного теста на коронавирус.

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Фото, видео: Instagram @maria_ivakova

На днях возлюбленная актера Никиты Ефремова, телеведущая Мария Ивакова, огорошила поклонников новостью о том, что ее тест на COVID-19 дал положительный результат. Однако, чтобы не сеять панику среди фанатов, пообещала регулярно делиться с ними подробностями своего состояния.

И вот, сегодня 11 мая, на страничке Марии в Instagram появился очередной пост. В начале обращения к фолловерам звезда поблагодарила их за теплые слова и сильную поддержку в это нелегкое время. А также призналась, что чувствует себя хорошо, но слабость в организме присутствует. Именно поэтому ее сон порой достигает 14 часов в сутки.

«Обоняние возвращается сразу после сна, а потом опять пропадает. Температуры нет. Настроение хорошее. В целом, все это напоминает вялотекущий грипп. Общалась с некоторыми своими друзьями, которые перенесли вирус, у них было немного тяжелее: с температурой, больницей… Но все они выздоровели. Так что, без паники! Она иммунитету точно не помогает», — написала Ивакова.

В числе прочего, Мария отметила, что врач порекомендовал ей убрать из рациона сахар, «потому что вирус прежде всего питается им», и прописал пить магний, цинк, витамины D и C.

«Никита мастерски делает мне уколы, они такие больные, что во время введения препарата можно услышать мой громкий мат. На следующей неделе собираюсь сделать КТ легких и сдать кровь по назначению врача», — подытожила девушка.

Instagram @maria_ivakova

В комментариях поклонники звезды поблагодарили ее за столь полезный пост, а также пожелали поскорее избавиться от ужасного заболевания.

«Машенька, держись, мы с тобой!»

«Ты наша красавица! Любим, надеемся и ждем возвращения!»

«Здоровья крепкого тебе, малышка!» — писали фолловеры в сети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров вместе с детьми сдал тест на коронавирус.

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