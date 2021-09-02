Арбенина показала, как выглядела в школьные годы: «Красавица сказочная»

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Карина Бернтгольц
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Привлекательная 12-летняя девочка, в которой фанаты узнали певицу, завоевала их сердца.

Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, Instagram @_diana_arbenina

Знаменитая российская певица Диана Арбенина показала в Instagram свое архивное фото. На снимке артистка запечатлена в школьные годы. Как уточнила она в комментариях, на тот момент ей было 12-13 лет.

«Ну, чем не милаха?» — написала знаменитость в подписи к посту.

Фанаты признали, что Арбенина на фотографии действительно выглядит очень мило и привлекательно. Больше всего поклонники обратили внимание на прическу исполнительницы. Если сейчас неотъемлемой частью стиля звезды стала короткая стрижка с косым пробором, то в подростковом возрасте взгляды приковывали ее пышные кудри, добавляющие образу нежности и изысканности.

Instagram @_diana_arbenina

«Чудо, как хороша!»

«Что вы за красавица такая сказочная!»

«Что тогда, что сейчас — одно удовольствие на вас смотреть!» — признались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Диана Арбенина выпустила песню в духе раннего творчества «Ночных снайперов».

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