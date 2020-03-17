Арбенина выпустила песню в духе раннего творчества «Ночных снайперов»
Поклонники с восторгом встретили лиричную композицию.
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Фото, видео: Instagram @_diana_arbenina; YouTube / Диана Арбенина и Ночные Снайперы
Новую песню в духе раннего творчества «Ночных снайперов» презентовала Диана Арбенина. Лидер рок-группы объявила о выходе трека «Казино» на своей странице в Instagram.
«Вот еще одна моя песня улетела в открытый космос весны 2020 года. Пусть дорога ее будет долгой и безмятежной. А я все больше уверена в том, что каждый из нас имеет шансы быть счастливым. Главное — уметь ждать. И я, кажется, этому, наконец, научилась», — написала певица.
Представленную песню уже называют хитом. Лиричная и в то же время бодрая композиция отсылает к периоду таких боевиков группы, как «31 весна», «Пароходы», «Асфальт». Многие фанаты признаются, что давно ждали возвращения Арбениной к «корням».
«Я всегда готова к бою, лишь бы только быть с тобою в этом сумасшедшем казино», — прочувственно поет Диана в новой композиции.
«Как нежно! Любовь и чувства с Арбенинской энергетикой! Класс!»;
«Так понравилось! Мне кажется, кажется, что она прям „снайперская“. Давно ждала подобных песен»,
«Как тонко выполнено начало — замечательно! Середина как подготовка к взлету и стремительный полет в финале — красиво!» — комментируют новинку поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал, что Диана Арбенина восхитила поклонников женственным образом.
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