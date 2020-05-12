Адвокат Леонид Ольшанский рассказал о том, когда и где нужно надевать перчатки и маски, а также что делать, если не можешь показать пропуск.

Как не нарваться на штраф из-за «масочного режима»?

Фото: ТАСС / Владимир Гердо

С каждым днем ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, становятся все жестче. Адвокат Леонид Ольшанский в беседе с КР.RU объяснил россиянам, что и как делать, чтобы не получить штраф в столь непростое время.

Вышел без маски и без перчаток на улицу — штраф?

Правозащитник утверждает, что во время подобного променада гражданина могут остановить правоохранители. Возможно, в первый раз они сделают человеку простое замечание, однако повторное нарушение может привести к штрафу.

Вышел в маске, но без перчаток или наоборот — штраф?

Частичное невыполнение требований — все равно нарушение. Если на вас нет перчаток, но при этом вы в маске — это все равно повод выписать штраф.

Маска едва болтается на лице и не закрывает нос — штраф?

Леонид Ольшанский считает, что плохо зафиксированные средства индивидуальной защиты — отнюдь не повод вас штрафовать.

«Вас останавливают полицейские, вы говорите: „Мы уважаем законы, поэтому вы мне покажите детализацию его указа, где сказано, что маска должна закрывать полностью и рот, и нос, или на два сантиметра не доходить до краешка глаза“. Можно сказать так: „Извините, съехала маска на подбородок, сейчас поправлю“. И при полицейском взять и подтянуть маску на нос», — сказал адвокат.

Сайт, который выдает пропуск, не работает — как быть?

«Заскриньте» отправленную заявку, зафиксируйте то, что сайт не работает. Это будет доказательством того, что вы хотя бы пытались получить электронный пропуск.

12 мая обязательное использование масок и средств индивидуальной защиты (СИЗ) ввели в шести субъектах РФ: в Татарстане, Крыму, Москве, Туле, Челябинской области и Петербурге.

Ранее 5-tv.ru писал, какой штраф грозит за отсутствие СИЗ.

Всего в стране зарегистрировано 232 243 заболевших коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 2116 человек, выздоровели 43 512 человек. Проведено более 5,8 миллиона тестов.

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