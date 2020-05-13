«Лучшие ноги человечества»: Равшана Куркова заставила фанатов попускать слюнки
Подписчики восхитились фигурой актрисы, прикрытой одной кофтой.
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Фото, видео: Instagram @rav_shana
Популярная актриса Равшана Куркова заставила своих фанатов позавидовать. Она выложила новое фото в Instagram и сразила подписчиков своей фигурой. На снимке девушка позирует в одной кофте, демонстрируя длинные стройные ноги.
«Лучший способ побороть врожденную неуверенность — это держаться как можно увереннее. (С. Довлатов)», — подписала новый пост актриса.
Подписчики Равшаны отметили ее естественность и красоту на фото. Наибольший восторг вызвали ноги актрисы.
«Такая нежная у вас красота, Равшана»;
«Ааааааа! Лучшие ноги человечества»;
«Какие ноги! Обалдеть!»
«Шикарная! А ногиииии», — написали фолловеры.
Равшана Куркова — одна из самых востребованных актрис театра и кино в России. Девушка родилась в Узбекистане. Известность актрисе принес сериал «Барвиха».
Также Равшану Куркову знают по ролям в таких популярных фильмах, как «Чернобль. Бездна», «Нуреев. Белый ворон», «Балканский рубеж», «Эбигейл» и другим известным картинам.
Помимо съемок в фильмах Равшана снялась в клипе «Нежность» сольного проекта Ярослава Малого Machete и в клипе «Сочиняй мечты» Влади из группы «Каста». А также представляла одежду итальянского бренда Рatrizia Pepe.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Равшана Куркова рассказала подписчикам о книге, которая ее зацепила.
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