Популярная актриса Равшана Куркова заставила своих фанатов позавидовать. Она выложила новое фото в Instagram и сразила подписчиков своей фигурой. На снимке девушка позирует в одной кофте, демонстрируя длинные стройные ноги.

«Лучший способ побороть врожденную неуверенность — это держаться как можно увереннее. (С. Довлатов)», — подписала новый пост актриса.

Instagram @rav_shana

Подписчики Равшаны отметили ее естественность и красоту на фото. Наибольший восторг вызвали ноги актрисы.

«Такая нежная у вас красота, Равшана»;

«Ааааааа! Лучшие ноги человечества»;

«Какие ноги! Обалдеть!»

«Шикарная! А ногиииии», — написали фолловеры.

Равшана Куркова — одна из самых востребованных актрис театра и кино в России. Девушка родилась в Узбекистане. Известность актрисе принес сериал «Барвиха».

Также Равшану Куркову знают по ролям в таких популярных фильмах, как «Чернобль. Бездна», «Нуреев. Белый ворон», «Балканский рубеж», «Эбигейл» и другим известным картинам.

Помимо съемок в фильмах Равшана снялась в клипе «Нежность» сольного проекта Ярослава Малого Machete и в клипе «Сочиняй мечты» Влади из группы «Каста». А также представляла одежду итальянского бренда Рatrizia Pepe.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Равшана Куркова рассказала подписчикам о книге, которая ее зацепила.