Равшана Куркова рассказала подписчикам о книге, которая ее зацепила

Равшана Куркова поделилась на своей странице в Instagram романтичными кадрами с побережья Бали.

На фотографиях артистка позирует в легком платье на тонких бретелях. Эффектности наряду добавляет вырез на спине и разрез на левом бедре. В тексте публикации Куркова рассказала, что записывает понравившиеся цитаты во время чтения книг. Делает это Равшана для того, чтобы позже отдельно поразмышлять над смыслом каждой из фраз. Особенно артистка отметила книгу «Черный принц», которая, по словам звезды, ее зацепила.

Instagram @rav_shana

Актриса также поинтересовалась, отмечают ли ее подписчики каким-нибудь образом зацепившие их цитаты и попросила назвать книгу, которая произвела на них наибольшее впечатление. Поклонники с удовольствием перечислили свои любимые произведения, не забыв при этом отметить, что не меньшее впечатление на них произвели опубликованные Равшаной фотографии.

«Равшана, спасибо за прекрасную съемку! Это любовь.»

«Божественна, проста и скромна. Такая нежная и настоящая.»

«Боже, фото просто восхитительные. Совершенно заворожена», — высказались юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Равшана Куркова в легкомысленном платье устремилась «навстречу новым ролям».