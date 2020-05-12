Кто ответит за гибель 11 человек в подмосковном доме престарелых?
Двое пострадавших сегодня скончались в больнице, за жизнь еще семерых продолжают бороться врачи.
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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, 5-tv.ru
Число жертв пожара в подмосковном Красногорске выросло до 11 — двое пострадавших сегодня скончались в больнице. За жизнь еще семерых продолжают бороться врачи.
Возбуждено уголовное дело. Как выяснили следователи, никаких разрешений на социальное обслуживание у пансионата, где случился пожар, не было — беспомощных стариков, большинство из которых лежачие больные, содержали в обычном неприспособленном частном доме. Владелец хосписа задержан, ему предъявлено обвинение. Следственный комитет настаивает на его аресте.
Тем временем хозяин хосписа в Красногорске уже признал вину. По данному факту ГСУ СК РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Всего в доме на момент возгорания находились 37 человек. 20 человек покинули здание самостоятельно, 17 человек эвакуировали спасатели.
После инцидента выяснилось, что хоспис находился в частном доме и работал фактически нелегально. При работе учреждения не были соблюдены важные требования.
Ранее 5-tv.ru опубликовал страшные кадры последствий пожара в доме престарелых и признания родственников его постояльцев.
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