Живущий в США принц Гарри начал скучать по Великобритании
По словам его близких друзей, внук королевы Елизаветы II впал в депрессию от того, что «его жизнь перевернулась с ног на голову».
Закрыть
Смотрите также:
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Россиян предупредили о майском снеге
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
Может ли вирус оставаться на волосах и почему важно носить головные уборы?
Что скрывается за желанием Чехии помириться с Россией после скандала с памятником
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: EPA, 5-tv.ru
Принц Гарри скучает в США и хочет вернуться домой в Соединенное Королевство. Во всяком случае, это утверждают близкие друзья внука королевы Елизаветы II.
Они рассказали журналистам, что Гарри впал в депрессию и жалуется, что «вся его жизнь перевернулась с ног на голову». К тому же ему сейчас нечем заняться, многие благотворительные проекты, которые он и его жена курируют, оказались отложены.
После того, как принц Гарри и его супруга Меган официально отказались от титулов и перестали исполнять обязанности членов королевской семьи, они поселились на роскошной вилле в Лос-Анджелесе.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что экс-дворецкий принцессы Дианы раскрыл тайну женитьбы принца Гарри. Пол Баррел рассказал, чем похожа супруга герцога Сассекского на покойную «народную принцессу».
Читайте также
53%
-0.44 79.44
-0.56
Нашли ошибку?