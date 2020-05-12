Живущий в США принц Гарри начал скучать по Великобритании

Принц Гарри скучает в США и хочет вернуться домой в Соединенное Королевство. Во всяком случае, это утверждают близкие друзья внука королевы Елизаветы II.

Они рассказали журналистам, что Гарри впал в депрессию и жалуется, что «вся его жизнь перевернулась с ног на голову». К тому же ему сейчас нечем заняться, многие благотворительные проекты, которые он и его жена курируют, оказались отложены.

После того, как принц Гарри и его супруга Меган официально отказались от титулов и перестали исполнять обязанности членов королевской семьи, они поселились на роскошной вилле в Лос-Анджелесе.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что экс-дворецкий принцессы Дианы раскрыл тайну женитьбы принца Гарри. Пол Баррел рассказал, чем похожа супруга герцога Сассекского на покойную «народную принцессу».