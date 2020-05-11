Пол Баррел рассказал, чем похожа супруга герцога Сассекского на покойную «народную принцессу».

Почему Меган? Экс-дворецкий принцессы Дианы раскрыл тайну женитьбы принца Гарри

Фото: PA Wire/PA Images

Возможные причины женитьбы принца Гарри на актрисе Меган Маркл раскрыл бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел. По словам человека, более десяти лет прислуживавшего матери младшего внука Елизаветы II, у его избранницы есть много общих черт с ныне покойной «народной принцессой», пишет издание Closer.

«Гарри женился на Меган, потому что она похожа на Диану. Обе женщины способны отстоять свои убеждения и их никак нельзя назвать слабовольными», — сказал дворецкий.

При этом он выразил сомнение, что будь принцесса Диана знакома с женой своего сына, они бы сошлись характерами.

«Думаю, они бы конфликтовали. Представляю себе этих двух сильных независимых женщин с разными взглядами на вещи — была бы война», — предположил Баррел.

Также он рассказал, чем отличаются эти две свободолюбивые прекрасные леди. По его мнению, Меган Маркл изначально лучше умеет общаться со СМИ, в то время как покойной принцессе этому только предстояло научиться, когда она вступала в брак.

«Я думаю, что главное различие между ними заключается в том, что у Меган есть план игры, тогда как Диана была молодой и наивной», — заметил дворецкий.

Принцесса Диана была женой старшего сына королевы Великобритании принца Чарльза с 1981-го по 1996 год. Она трагически погибла в 1997 году в автомобильной аварии, что стало шоком для миллионов британцев. К ней неоднозначно относились в прессе, но она была настоящей народной любимицей. Меган Маркл часто сравнивают по характеру с леди Ди, особенно после ее решения вместе с мужем сложить полномочия членов королевской семьи и удалиться для жизни как простые подданные Ее Величества.

Ранее 5-tv.ru писал, что Меган Маркл и принц Гарри выпустят книгу о жизни королевской семьи.

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