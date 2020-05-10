Россия при любых обстоятельствах реализует планы по укреплению всех видов и родов войск, так как отечественная армия должна всегда быть готова ответить на угрозы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе поздравления военных вузов и академий министерства обороны с Днем Победы.

По его словам, армия будет оснащена передовым оружием и техникой. Также он отметил, что власти будут делать все необходимое, чтобы военные были обеспечены достойными условиями прохождения службы.

«Армия должна быть всегда сильной, способной ответить на любые вызовы и угроза, обеспечить суверенитет и интересы России», — подчеркнул российский лидер.

Президент обратил внимание, что России предстоит повысить уровень боевой учебы, а также отработать взаимодействие войск при внезапных проверках с использованием новейших технологий.

«Уверен, что вы будете успешно участвовать в решении всех этих масштабных задач. Эффективно применять полученные в ходе обучения в вузах и академиях знания и навыки в ходе оперативной и боевой подготовки, в освоении современного вооружения и техники. И, конечно, самое серьезное внимание уделите обучению своих подчиненных, воспитанию в них патриотизма, ответственности, уставной дисциплины», — заключил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 9 мая Владимир Путин поучаствовал в памятной акции в честь 75-летия Великой Победы в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. В будущем он пообещал провести «Бессмертный полк» на Красной площади.