Бодибилдер и стриптизер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, выложил новое солнечное селфи в своем профиле в Instagram. На фото артист предстал перед публикой топлес. На снимке он улыбается, а в его ухе блестит сережка.

«Ну что, всех с прекрасной погодой! Всем здоровья и выдержки!», — написал Тарзан.

Instagram @tarzan___official

Однако фанаты Сергея не отреагировали на посыл в посте, зато оценили его внешний вид. Многие отметили, что бодибилдер уже не так хорошо выглядит, как раньше. Особенно поддалась критике грудь Тарзана.

«Кого напоить молоком? Подставляйте губешки»;

«Грудь кормящей матери»;

«Ой-ой-ой, мохнатую грудь показал. Сейчас начнется», — высказались подписчики.

Сергей Глушко известен в нашей стране, как стриптизер под псевдонимом Тарзан и как муж певицы Наташи Королевой. Однако он также является актером и певцом. Он снимался в фильме «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», а также в рейтинговых ситкомах «Моя прекрасная няня», «Универ» и «Счастливы вместе». У Сергея были и серьезные роли. Например, в боевике «Клоунов не убивают», триллере «Исповедь дьявола», драме «Московский жиголо», исторической ленте «Русичи».

Также вместе с Наташей Королевой артист записал альбом «Веришь или нет». А в 2010 году выпустил свою книгу «Культ тела».

В браке с Наташей Королевой у Тарзана родился сын Архип, которому в этом году исполнилось 18 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Таразан раскритиковал «завистниц», не готовых делить его с Королевой.