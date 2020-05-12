Только ленивый не кричит о том, что мир после пандемии коронавируса не будет прежним. Пока одни строят конспирологические теории о вживлении чипов, других беспокоят более приземленные вопросы: а что будут носить люди, пережившие эпидемию и отвыкшие от социальных контактов? На этот вопрос ответила 5-tv.ru известный дизайнер Маша Цигаль.

По ее мнению, некоторые тренды формируются уже сегодня и имеют все шансы сохраниться и после того, как COVID-19 отступит. Более того, и эти идеи не новы — до пандемии они были распространены в азиатских странах, а теперь нагрянули и к нам.

«Эпидемия уже повлияла на развитие моды. Обратите внимание, что трендом, аксессуаром стала защитная повязка. Огромное количество дизайнерских домов, и мой дом не исключение, сделали целые коллекции защитных масок для лица. Эта мода уже достаточно давно была в Азии, но сейчас она перекочевала и к нам, в Европу, в Америку. Так что маски уже в топе, а перчатки, я думаю, тоже очень скоро будут актуальны», — рассказала Цигаль.

Что же до общих тенденций, их пока трудно предсказать, заметила дизайнер. С уверенностью можно сказать одно: люди станут меньше заморачиваться и не гнаться за яркими новинками, которые уже через пару недель сменятся другими. Этому их научит самоизоляция.

«Мне кажется, современная мода станет более практичной и будет меньше зависеть от сиюминутных трендов. Ну, купили люди вещей в тенденции „Весна-лето“: и куда они в них ходят? В тренче по квартире или с новой сумкой, которая уже через полгода будет не в тренде? Поэтому я думаю, что мода станет более спокойной», — заметила Маша Цигаль.

И хоть весна пока в России переменчивая, на улицах уже можно заметить людей, одетых по-летнему. Короткие юбки, шорты и топы не выйдут из моды, хоть и максимально оголяют тело, что в период пандемии способно вызвать ужас у прохожих. Это классика, которая останется с нами навсегда, заверила дизайнер.

«Футболки, юбки и шорты — это вечная классика, и молодые люди всегда их носили и продолжат носить. Другой вопрос, будут ли это носить их родители», — подметила Цигаль.

Ранее 5-tv.ru писал, что дизайнер рассказал, маски какого цвета будут популярны этим летом.