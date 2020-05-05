Дизайнер рассказал, маски какого цвета будут популярны летом
Это средство защиты сейчас стало неотъемлемой частью гардероба.
Фото: ТАСС / Михаил Метцель
Из-за эпидемии коронавируса мы все обязаны ходить в масках, дабы избежать заражения инфекцией. Это средство защиты уже прочно вошло в нашу жизнь и стало неотъемлемой частью гардероба. Дизайнер одежды Сергей Никулин рассказал, какой материал и какой цвет масок будет популярен этим летом. Об этом сообщает телеканал «360».
По словам стилиста, маски лучше приобретать пастельных оттенков, а также белые, синие или полосатые — главные цвета лета 2020. Защитную повязку необходимо обрабатывать антисептиком каждые два часа. Материал у маски может быть любой: тонкая ткань или потолще — решать вам.
Если говорить о принтах, то наиболее популярны: маски с цветочным принтом, либо украшенные цветами, также актуальны анималистичные принты, стразы и рисунки в стиле поп-арт. Некоторые дизайнеры выпустили даже линейки масок для свадебных церемоний: с кружевом, оригинальной сеткой и с аппликацией из цветов.
Сергей Никулин также добавил, что не стоит стесняться носить маски, их носит уже большая часть населения, а в скором времени, их наденут все жители России.
«Сейчас наступает новая эпоха, и мир уже не вернется в прежнее состояние. Маска на долгие годы станет частью нашего гардероба», — рассуждает эксперт.
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