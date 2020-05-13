В Москве и Петербурге, а также еще в некоторых городах России начал действовать перчаточно-масочный режим. Поскольку еще не все россияне привыкли к ношению средств индивидуальной защиты на улице, предстоит разобраться, какие лучше подобрать, чтобы обезопасить себя в период пандемии коронавируса. О том, какие перчатки и как нужно использовать, 5-tv.ru рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

По ее словам, выбор должен оставаться за человеком: носить ему одноразовые печатки или многоразовые. Главное помнить правила использования и тех и других, чтобы не превратить средство защиты в рассадник инфекции.

«Какие конкретно перчатки лучше всего, это выбор человека. Но самое главное, что нужно помнить: если это резиновые перчатки, то вы пришли домой, сняли их и выбросили. Если они тканевые, то их обязательно надо выстирать с мылом и желательно прогладить. Они не должны носиться постоянно», — напомнила Кожевникова.

Также важно, находясь на улице даже в перчатках, не трогать лицо руками. Как на ткани, так и на другой поверхности изделия могут остаться микробы и вирусы, обратила внимание эксперт.

«Самое главное, чтобы минимальным был контакт. Вы же понимаете, если вы перчатки носите, то возбудители могут оставаться как на руках, так и на перчатках. Не надо касаться лица, вытирать нос, глаза. И их нельзя носить долгое время», — заметила Кожевникова.

Ранее рекомендации по выбору перчаток дал Департамент здравоохранения Москвы. Как писал 5-tv.ru, там рассказали не только об отличиях разных видов средств защиты, но и о способах их противоинфекционной обработки.

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