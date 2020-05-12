В депздраве Москвы объяснили, как правильно выбирать и носить перчатки

Департамент здравоохранения Москвы опубликовал на своем официальном сайте рекомендации по поводу того, как правильно носить и выбирать перчатки, предназначенные для защиты от коронавируса.

«Перчатки лучше всего выбрать одноразовые из нитрила или тканевые хлопковые. Перчатки должны плотно прилегать к рукам. Время носки одноразовых перчаток — не более двух часов, тканевые можно носить весь день», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что во время использования перчаток из нитрила следует протирать руки антисептиком, а после использования сразу их выкидывать.

Тканевые перчатки можно использовать несколько раз. Для этого их рекомендуют обрабатывать с мылом, не снимая с рук, а затем стирать при температуре 100 градусов.

В столичном депздраве подчеркивают, что кожаные или латексные перчатки не подходят для использования в качестве защиты от вируса, так как материал, из которого они сделаны, не выдерживает обработки дезинфицирующими средствами.

С 12 мая в Москве, Татарстане, Крыму, Туле, Челябинской области и Санкт-Петербурге запрещено появляться в общественных местах и транспорте без масок и перчаток. Чтобы контролировать исполнение постановления, на станциях метро и в поездах будут проводиться рейды. Кроме того, нарушителей будут выявлять при помощи камер видеонаблюдения.

Ранее 5-tv.ru писал, как не нарваться на штраф из-за «масочного режима».

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 232 243 заболевших коронавирусом в 85 регионах. За весь период жертвами внеклеточного агента стали 2116 человек, выздоровели 43 512 человек. Проведено более 5,8 миллиона тестов.

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