«Бессмертный полк» этого года станет самым продолжительным маршем памяти за всю историю. Акция стартовала в режиме онлайн 9 мая и продолжается до сих пор — к этому часу в трансляции приняли участие почти 500 тысяч портретов фронтовиков. Всего же в виртуальном шествии зарегистрировались около трех миллионов человек. Акция продлится до последнего портрета.

А по всей стране персональные поздравления получили более 60 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Так, к примеру, в Петербурге в честь 75-й годовщины Победы домой к фронтовикам пришли их бывшие сослуживцы, сотрудники МВД.

Один из тех, кого поздравили полицейские — полковник милиции в отставке Виктор Николаев. Он ушел на фронт в 43-м. Участвовал в боях за освобождение западной Белоруссии, Литвы и Латвии. После войны всю свою жизнь он посвятил работе в милиции.

Персональные поздравления от петербургских полицейских получили также отставные милиционеры, ветераны Великой Отечественной: Александр Даниленко и Дмитрий Набоков. Им вручили цветы и подарки, а также устроили настоящее театрализованное представление под окнами домов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в акции «Бессмертный полк» показали фотографии около 200 тысяч фронтовиков.