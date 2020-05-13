Более 60 тысяч ветеранов ВОВ получили персональные поздравления с Днем Победы
В частности, в Петербурге в честь 75-й годовщины Победы домой к фронтовикам пришли их бывшие сослуживцы, сотрудники МВД.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Сын миллиардера Босова прокомментировал самоубийство отца
В каких девчонок по знаку зодиака влюбляются с первого взгляда
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
Россиян предупредили о майском снеге
Луна сводит с ума? Астролог рассказала об опасности коварного полнолуния в ночь на 7 мая
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Со стрижкой придется подождать. Собянин рассказал, что заработает в Москве после 12 мая
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 мая
Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий, 5-tv.ru
«Бессмертный полк» этого года станет самым продолжительным маршем памяти за всю историю. Акция стартовала в режиме онлайн 9 мая и продолжается до сих пор — к этому часу в трансляции приняли участие почти 500 тысяч портретов фронтовиков. Всего же в виртуальном шествии зарегистрировались около трех миллионов человек. Акция продлится до последнего портрета.
А по всей стране персональные поздравления получили более 60 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Так, к примеру, в Петербурге в честь 75-й годовщины Победы домой к фронтовикам пришли их бывшие сослуживцы, сотрудники МВД.
Один из тех, кого поздравили полицейские — полковник милиции в отставке Виктор Николаев. Он ушел на фронт в 43-м. Участвовал в боях за освобождение западной Белоруссии, Литвы и Латвии. После войны всю свою жизнь он посвятил работе в милиции.
Персональные поздравления от петербургских полицейских получили также отставные милиционеры, ветераны Великой Отечественной: Александр Даниленко и Дмитрий Набоков. Им вручили цветы и подарки, а также устроили настоящее театрализованное представление под окнами домов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в акции «Бессмертный полк» показали фотографии около 200 тысяч фронтовиков.
Читайте также
86%
-0.44 79.44
-0.56
Нашли ошибку?