Самая масштабная акция в честь 75-летия Победы — «Бессмертный полк» продолжается до сих пор. Она стартовала в режиме онлайн 9 мая и к этому часу в трансляции приняли участие почти 200 тысяч портретов фронтовиков.

Всего же в виртуальном шествии зарегистрировались около трех миллионов человек. Фотографии своих родных россияне прислали на официальный сайт.

Отмечу, в этом году «Бессмертный полк» станет самым продолжительным маршем памяти за всю историю. Чтобы показать все фотографии, потребуется еще не один день. Коме того, россияне присоединились к десяткам флешмобов в соцсетях: выкладывали фотографии с георгиевской ленточкой и хештегом #ЯПомнюЯГоржусь

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с поднятыми в небо над Петербургом аэростатами, на которых были изображения боксеров-участников ВОВ.