🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 мая, растущая Луна в Близнецах способствует самоанализу и контролю своих эмоций.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 мая, растущая Луна в Близнецах некоторым знакам принесет «легкость бытия», но других заставит задуматься о своем окружении.
♈ Овен
Уход за собой имеет приоритет над всем. Вещи, которые нужно сделать сегодня: побаловать себя, как это делали Афродита и Клеопатра. Приготовьте перед сном особенный состав для принятия ванны. Не забудьте поставить рядом чашку с любимым чаем или бокал вина — все должно способствовать вашему расслаблению. Пора накопить силы, Овны, и затем после такого ритуала вы удивитесь, насколько еще более возможно стать эффективным.
Космический совет: посвятите время себе наедине, и вы поразитесь результату.
♉ Телец
Вы известны своей практичностью, но именно сейчас возьмите на себя ответственность за свои финансы. Нет ничего лучше, чем взвесить то, откуда поступают ваши средства и на что они расходуются. Неплохо бы составить список ваших потребностей и желаний. Если что-то не устраивает, то стоит ли вкладывать в это деньги?
Космический совет: напишите список того, что вам действительно необходимо.
♊ Близнецы
Это горько признавать, но любимые не всегда будут рядом. Каждый руководствуется своими эмоциями и целями, и в том не ваша вина, Близнецы. Отпустите завышенные ожидания и позвольте быть своим близким самими собою — они это оценят. И не бойтесь показаться чувствительными, ведь отношения — это одна из главных сфер жизни.
Космический совет: отпустите завышенные ожидания и позвольте другим быть самими собою.
♋ Рак
Мечты сбываются, дорогие Раки. Приготовьтесь к их воплощению — все это предоставляет вам Вселенная, а потому будьте благодарны. Делитесь счастьем и радостью даже с незнакомыми людьми, и вы почувствуете биение ритма планеты. Если вдруг вы почувствуете избыток эмоций — замкнитесь ненадолго в себе, восстановите свою энергию.
Космический совет: чудеса уже рядом — откройте объятия Вселенной.
♌ Лев
Великий путь уже избрал тебя. Вопрос в том, хватит ли смелости заняться этим? На этот вопрос Льву предстоит ответить самому себе. Затем появятся проблемы, которые спровоцируют сдаться на полпути. Не отступай ни за что. Внутренне зрение — интуиция — поможет отделять зерна от плевел. И каждый день сделает Льва лишь сильнее.
Космический совет: идти к избранной цели и отбрасывать все сомнения.
♍ Дева
Прислушайтесь к внутреннему голосу и займитесь именно тем, что он вам советует — рисованием, уборкой, уходом за собой. Это важный период, Девы, чтобы познать свое истинное «я». Не обязательно, если это будет творческая работа — можно просто прогуляться по парку или посмотреть фильм. Главное на сегодня — гармония с собой.
Космический совет: следуйте внутреннему голосу.
♎ Весы
Если вы пока одиноки — присмотритесь к своему окружению. Потенциальный избранник может быть гораздо ближе, чем вы предполагали. Отбросьте критическое восприятие и флиртуйте, а время покажет, ваш ли это человек. В конце концов, кокетничая, вы еще никому ничего не обещаете.
Космический совет: флиртуйте — ваш потенциальный избранник где-то рядом.
♏ Скорпион
Перестаньте искать романы на стороне — останьтесь преданы своей второй половине, которую вы однажды избрали — своим сердцем и телом. Будьте честны перед собой и окружающими, которых ваше нечестное поведение может «жалить». Те же Скорпионы, кто пока одинок, чувствуйте себя естественно, проявите свой природный шарм, и внимание противоположного пола не заставит себя ждать.
Космический совет: храните преданность и «включите» природный шарм.
♐ Стрелец
13 мая вас попытаются вовлечь в интриги и скандалы — будьте выше! Нельзя «расплескать» свой внутренний гармоничный настрой, а если остальным нравится ссориться — это не ваши проблемы. Вас будут стараться зацепить эмоционально, давя на вашу природную честность — не отзывайтесь.
Космический совет: вас будут стараться вовлечь в скандалы — не поддавайтесь.
♑ Козерог
Пришло время сказать категорическое «нет» токсичным отношениям. Ваше упорство в убеждении, как вам кажется, любимого человека, уперлось в глухую стену. Если нет ответа, лучше уйти. Не стоит хлопать дверью, закатывать истерики — важно просто исчезнуть. Это сбережет вашу энергию и откроет новые двери, а также отношения. Отпустите ситуацию и не бойтесь одиночества.
Космический совет: попрощайтесь с ядовитыми отношениями и ничего не бойтесь.
♒ Водолей
Сплетни — признак популярности, а потому не стоит обращать на них внимания. Лишь неуверенные и несчастливые люди живут чужой жизнью вместо своей. В ближайшие дни у вас появится понимание в том, кто ваши настоящие друзья, а кто лишь пытался таковым казаться. Лучше быть бдительным даже на профессиональном фронте.
Космический совет: возникшие вокруг вас слухи подскажут, кто прикидывался другом.
♊ Рыбы
Возможно, вскоре настанут значительные перемены, но это лишь создаст ощущение выхода из зоны комфорта. Не стоит этого бояться, нужно лишь прислушиваться к себе, наблюдать за своей реакцией «со стороны», чтобы излучать меньше эмоций. Только внутренняя гармония подскажет вам линию поведения.
Космический совет: практикуйте отрешенность от возможных проблем, чтобы принять правильное решение.
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