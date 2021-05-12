Рейтинг самых ненасытных в сексе знаков зодиака

По мнению астрологов, звезды влияют абсолютно на все сферы жизни человека, даже на самые потаенные и интимные, которые принято скрывать. Многие эзотерики считают, что представители разных знаков зодиака наделены разной сексуальной активностью. Соответственно, зная дату рождения своего потенциального партнера, можно с определенной долей вероятности предсказать, каковы его потребности в сексе.

Скорпион — несколько раз в день

Скорпион не случайно является знаком водной стихии. Рожденные под покровительством этого созвездия просто обожают купаться в удовольствии, в том числе — сексуальном. Мировой океан безграничен, как безгранично желание Скорпионов.

Раки — каждый день

Этот знак в силу своих особенностей очень самоотвержены во всех делах. Сексуальное удовлетворение партнера — не исключение для него. Раки будут стараться для любимого человека каждую ночь, но из-за своей врожденной скрытности и скромности никогда не сознаются, хотят ли этого на самом деле.

Козерог — пять раз в неделю

Представителям этого знака зодиака, порой, очень трудно найти время для плотских утех, поскольку постоянно заняты работой. Но стоит им увлечься чем-то еще — например, сексом — как они просто не могут остановиться и готовы сутками не вылезать из постели. Правда, нужно учитывать, что амбициозные планы Козерогов никуда не деваются, и как минимум два дня в неделю они могут забывать о любви и с головой погружаться в процесс покорения мира.

Овен — четыре раза в неделю

Овны — представители огненной стихии, имеющий сильную потребность в сексе. Однако помимо самого процесса соития их привлекает и собственная выгода, поэтому нередко среди представителей этого знака оказываются не верные партнеры, поэтому не все эти четыре раза в неделю могут приходится на одного избранника.

Весы — три раза в неделю

Для представителей этого знака характерны страстность и постоянное стремление делать партнера счастливым. Однако благодаря своим творческим способностям, они не сводят удовлетворение партнера к банальному сексу. Зачастую, Весы готовы отказаться от самого полового акта в пользу чувственных наслаждений.

Телец и Дева — два раза в неделю

Несмотря на всю непохожесть этих знаков, в постели Тельцы и Девы действуют идентично. Представители обоих знаков считают секс переоцененным, при этом понимают его важность в отношениях. Различает их только то, что Тельцы любят заниматься любовью в будни дни, чтобы потом освободить время отдыху, а Девы откладывают секс на выходные, как легкую добавку к настоящим развлечениям.

Рыбы и Львы — один раз в неделю

Многие привыкли думать о Львах, как неутомимых любовниках, которые готовы всю жизнь провести в сексуальных утехах. Однако на деле представители этого знака куда больше уделяют внимание попыткам руководить всем и контролировать все, что только попадается им на глаза. Рыбы склонны к нечастому соитию по иным причинам. Для них секс — это отдача энергии, которую они всеми силами желают сохранить, чтобы добиться успеха на жизненном пути.

Близнецы и Стрельцы — всегда или никогда

Родившиеся под покровительством созвездия Стрельца с головой окунаются в любое дело, за которое берутся. Они настолько увлекаются, что часто даже забывают поесть, не то что про секс. А Близнецы часто могут страдать от отсутствия плотских утех, но никогда не позволят себе переспать с человеком, с которым не испытывают эмоциональной близости.

Водолей — один раз в месяц

Всю свою активность Водолеи тратят на реализацию своего творческого потенциала, поэтому на любовные игры у них зачастую просто не остается времени. При этом представители этого знака могут не прекращая говорить о сексе, вместо общения использовать флирт, взахлеб читать эротические романы, но вот сам половой акт воспринимают как что-то ненужное и придерживаются мнения «секс это скучно, я читала».

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