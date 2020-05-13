Спрос падает, а цены растут: в России подорожали билеты на внутренние рейсы

По сравнению с маем 2019 года, стоимость билетов на самолет взлетела в среднем на 13%.

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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru

Авиакомпании поднимают цены на внутрироссийские перелеты, несмотря на катастрофическое падение спроса. Как пишут «Известия» со ссылкой на операторов по продаже билетов, средняя стоимость перелета в мае текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилась примерно на 13%.

Так, согласно данным сервиса OneTwoTrip, средняя цена авиабилета по России экономическим классом в одну сторону выросла на 12,3% — с 5,7 тысячи рублей в марте до 6,4 тысячи рублей в апреле. По данным «Купибилет», билеты туда-обратно в апреле прибавили и того больше — до 19,7%.

По информации Росстата, в апреле средняя цена полета экономклассом по России в расчете на одну тысячу километров пути выросла до 5 311,7 рубля — на 5,7% к марту нынешнего года и на 3,7% к апрелю прошлого. При этом в апреле выше этой планки показатель не поднимался с 2010 года, тогда он оставался на уровне 6 530 рублей.

При этом перевозчики будут стремиться по возможности сдерживать цены до тех пор, пока не возобновиться международное авиасообщение, полагают эксперты. Вместе с тем, выделенных из госбюджета 23,4 миллиарда рублей недостаточно для того, чтобы покрыть колоссальные финансовые потери авиаперевозчиков в связи с введением ограничительных мер на фоне борьбы с коронавирусом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменятся цены на авиаперелеты из-за соблюдения социальной дистанции в самолетах

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