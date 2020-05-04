Затравленная в соцсетях Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии

Ответом на масштабный буллинг Регины Тодоренко в соцсетях стал ее новый документальный фильм «А что я сделала, чтобы помочь?». В конце апреля звезда «Орла и решки» неосторожно высказалась о том, то женщины нередко сами провоцируют мужчин на агрессивное поведение.

«Что ты сделала для того, чтобы муж тебя не бил?» — порассуждала телеведущая, после чего лишилась звания «Женщины года» по версии Glamour и рекламных контрактов.

Впоследствии она извинилась за сказанное, но этого оказалось мало как ее хейтерам, так и ей самой.

«Я решила разобраться в проблеме и всю эту неделю общалась с ведущими экспертами в области домашнего насилия. Результатом стал фильм, который поможет избавиться от предрассудков в этом вопросе и — самое главное — расскажет, что делать, если это произошло с вами или с кем-то из ваших знакомых», — написала Тодоренко в Instagram.

Знаменитость опубликовала видеоролик на Youtube. При этом Регина предположила, что в один день стоило потерять титулы, контракты и доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня заступилась за Тодоренко.