Умерла заведующая отделением пульмонологии Елизаветинской больницы

Врач Лилия Уон скончалась 12 мая. Причина смерти устанавливается.

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Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев

Заведующая отделением пульмонологии Елизаветинской больницы Лилия Уон скоропостижно скончалась в Санкт-Петербурге. Данную информацию 5-tv.ru подтвердили в медицинском учреждении.

В клинике отметили, что причина смерти врача еще не известна. Ее установит комиссия по изучению летальных исходов.

«Причину установит комиссия летальных исходов при Комитете по здравоохранению. Пока что причина неизвестна. <…> После вскрытия только будет (информация — Прим.ред.). Даст такую информацию только комиссия по установлению летальных исходов», — сообщила специалист по связям с общественностью Елизаветинской больницы Екатерина Аверина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер старший врач оперативного отдела центральной подстанции городской станции скорой медицинской помощи (ГССМП) Петербурга Владимир Манькович.

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