В Петербурге умер старший врач городской станции скорой помощи

Старший врач оперативного отдела центральной подстанции городской станции скорой медицинской помощи (ГССМП) Петербурга Владимир Манькович умер 4 мая. Как отметили в учреждении, медик скончался в результате тяжелой болезни на 68-м году жизни. Имя врача было внесено в список медработников, погибших во время пандемии коронавируса.

«Более 30 лет во время суточного дежурства на этом посту Владимир Самуилович руководил работой оперативного отдела, отдела госпитализации, дистанционно-консультативного центра ГССМП и одновременно являлся оперативным дежурным Комитета по здравоохранению Петербурга», — говорится в сообщении.

Владимир Манькович родился 10 июня 1952 года. В 1976-м окончил Запорожский государственный мединститут. В 1978 году пришел работать в ленинградскую ГССМП выездным врачом подстанции № 7. В 1983-м был переведен на Центральную подстанцию, где в 1989 году был назначен старшим врачом оперативного отдела.

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