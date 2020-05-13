Российский лоукостер «Победа» поэтапно возобновит полеты на внутренних рейсах с 1 июня. Об этом в интервью ТАСС сообщил официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.

«В связи с началом отмены ограничительных противовирусных мер, лоукостер „Победа“ поэтапно возобновляет программу внутренних полетов внутрироссийских рейсов с 1 июня 2020 года», — сказал Михаил Демин.

В авиакомпании «Победа» уточнили, что продажа билетов на внутрироссийские рейсы стартует с 14 мая по 73 направлениям. Отмечается, что стоимость проездных документов в грядущем летнем сезоне будет снижена в три раза по сравнению с предыдущим. Более 60% билетов на июнь будут предложены пассажирам по цене от 499 до 2999 рублей.

Лоукостер временно приостанавливал полеты с 1 апреля на фоне угрозы распространения коронавируса в России.

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