Впереди лето, а значит, что придет жаркая погода, и многим придется бороться с обильным потоотделением. Именно таким образом организм как бы самоохлаждается, снижая повышенную температуру тела. Существует четыре способа, как можно легко избавиться от неприятного запаха. Их привели эксперты Femmie.ru.

Антисептик

Его можно использовать вместо дезодоранта, если последнего нет под рукой. Он также убивает бактерии, которые являются источником неприятного запаха. Можно использовать и антибактериальные влажные салфетки.

Матирующие салфетки

Бумага, из которой сделаны матирующие салфетки, хорошо впитывает влагу и быстро избавляет от неприятного запаха. Поэтому на летний период лучше всегда носить в сумочке это средство спасения.

Маска из глины

Маска из глины, засыхая на коже, впитывает в себя пот и омертвевшие частички, которые и вызывают неприятный запах. Причем использовать ее можно не только на лице, как мы привыкли, но и на любых частях тела.

Перекись водорода или лимонный сок

Эти продукты — отличные природные антисептики. Они избавляют от грибков и бактерий. Нужно просто брызнуть совсем немного жидкости на проблемные участки и насухо вытереть.

Косметологи также советуют оставлять меньше растительности подмышками. Чем меньше там волос, тем меньше бактерий будет размножаться, а значит никакого пота.

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