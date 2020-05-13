Актриса сняла себя на смартфон ногой и предложила подписчикам повторить этот трюк.

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Фото, видео: Instagram @inadenka

Коллекцию модных во время самоизоляции челленджей пополнила Надежда Сысоева. Лежа в постели, актриса и телеведущая сделала селфи ногой. При этом фото получилось не спонтанным, а подготовленным. Звезда Comedy Woman осмысленно смотрит в кадр, держа ногу на весу. Повторить такой трюк она предложила поклонникам.

В комментариях один из подписчиков назвал конечности Сысоевой «ноги-палкой». Юмористка даже задумалась об оформлении патента на эту инновацию. Второй пошутил, что Ник Вуйнич аплодирует ей стоя. Как известно, у мотивационного оратора из Австралии, писателя и певца Вуйнича нет ни рук, ни ног.

Instagram @inadenka

«Хулиганишь, плохая девчонка»;

«Длинноножка», — откликнулись другие фолловеры.

Многие же оказались не столь позитивно настроены и упрекнули Надежду за бесполезную придумку.

«Ничего умнее не могла придумать?»

«Ты же не только красавица, но еще и умница. Давай осмысленный челлендж», — отреагировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Надя Сысоева показала, для чего использует огурцы.

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