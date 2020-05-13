Суд постановил пересмотреть приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

Суд постановил пересмотреть приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Второй кассационный суд отравил на новое рассмотрение в Московский городской суд приговор спортсменам, осужденным за драки в центре Москвы. В пресс-службе суда отметили, это сделано из-за существенных нарушений закона.