Второй кассационный суд отравил на новое рассмотрение в Мосгорсуд приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, осужденным за драки в центре Москвы.

Суд постановил пересмотреть приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

Фото: РИА Новости / Михаил Киреев

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева

Суд постановил пересмотреть приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Второй кассационный суд отравил на новое рассмотрение в Московский городской суд приговор спортсменам, осужденным за драки в центре Москвы. В пресс-службе суда отметили, это сделано из-за существенных нарушений закона.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева
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