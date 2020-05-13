Суд постановил пересмотреть приговор футболистам Кокорину и Мамаеву
Второй кассационный суд отравил на новое рассмотрение в Мосгорсуд приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, осужденным за драки в центре Москвы.
Фото: РИА Новости / Михаил Киреев
Суд постановил пересмотреть приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Второй кассационный суд отравил на новое рассмотрение в Московский городской суд приговор спортсменам, осужденным за драки в центре Москвы. В пресс-службе суда отметили, это сделано из-за существенных нарушений закона.
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