Российский кардиохирург и академик РАН Лео Бокерия развеял распространенный миф о том, что завтракать нужно плотно, а ужин «отдать врагу». О своем режиме дня врач рассказал 5-tv.ru.

Бокерия признался, что встает очень рано — в 5:45, и на завтрак всегда ест творог, приготовленный женой. Во время операций кардиохирург не отвлекается на приемы пищи, а после их окончания может позволить себе перекусить творогом или фруктами.

Домой, по словам Бокерия, он возвращается не раньше 20:00. И только тогда, как признается врач, «начинается еда».

По признанию Бокерия, такой режим дня он подглядел у американских коллег, которые приходят домой к 19:00 и плотно ужинают, а после этого занимаются спортом.

«На самом деле, когда вы наелись досыта с утра, пищеварительная система начинает работать как доменная печь. В итоге человеку хочется полежать, поспать», — разъяснил Бокерия.

Лео Бокерия является главным кардиохирургом Минздрава России, академиком РАН, профессором и педагогом. С 1994 по 2019 год он занимал пост директора Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.

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