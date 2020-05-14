«Это всегда весело»: Бондаренко рассказал о воспитании детей в самоизоляции

Российский актер Станислав Бондаренко рассказал, что значит быть родителями в условиях самоизоляции. Он выложил в своем профиле в Instagram фото с дочерями — Алексией и Микаэлой и поделился своими размышлениями. По словам актера, воспитывать двух дочек тяжело и весело одновременно.

«Самоизоляция одним словом… главное занять всех. А второй хочется, то что у первой и так по кругу. Как выглядят родители на самоизоляции? Думаю по-разному. Но это всегда весело. Скорее, если честно, тяжело, чем веселей», — написал актер.

Станислав Бондаренко также добавил, что ему нравится нянчиться со своими дочками и «с наслаждением наблюдать, как они развиваются и узнают что-то новое».

Instagram @st_bond

Подписчики актера умилились малышкам и пожелали счастья семье.

«Ой. Такие милашечки»;

«Счастья Вам. Вы чудесные!»

«Это просто умиление, смотреть на Вас», — написали фанаты.

Станислав Бондаренко очень заботливый отец. В его социальных сетях постоянно появляются новые фото с женой Аурикой и их дочерями. Звездный папа посвящает много времени воспитанию малышек, даже несмотря на гастроли. Подписчики Станислава не раз отмечали, что его жене можно позавидовать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нежный снимок Бондаренко с семьей восхитил пользователей.