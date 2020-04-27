«Золото, а не папочка»: нежный снимок Бондаренко с семьей восхитил пользователей
Звезда сериала «Провинциалка» выложил в сеть фото, сделанное в режиме самоизоляции из-за коронавируса.
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Фото, видео: Instagram @st_bond
Звезда сериала «Провинциалка» Станислав Бондаренко на своей странице в Instagram опубликовал семейный снимок, сделанный во время фотосессии дома в режиме самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.
На снимке 34-летний актер позирует вместе с супругой Аурикой Алехиной и двумя маленькими дочерями.
«Даже в изоляции можно сделать фотосессию, в этом убедился сам. Спасибо моей сестренке за такие чудесные фотки», — написал в посте Станислав Бондаренко.
Многочисленные подписчики знаменитости пришли в восхищение от увиденного. Пользователи отметили, что девочки как две капли воды похожи на свою мать.
«Вы потрясающие! Самая гармоничная семья!»
«Надо же, какие милые девочки! Так похожи друг на друга и на мамочку»
«Огромного вам счастья!»
«Красивые родители, красивые дети, счастья вашей семье»
«Будьте здоровы, вы золото, а не папочка!» — пишут восторженные юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что заботливый папа Станислав Бондаренко общается с дочкой.
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