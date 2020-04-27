«Золото, а не папочка»: нежный снимок Бондаренко с семьей восхитил пользователей

Звезда сериала «Провинциалка» выложил в сеть фото, сделанное в режиме самоизоляции из-за коронавируса.

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Фото, видео: Instagram @st_bond

Тема:
Эпидемия коронавируса

Звезда сериала «Провинциалка» Станислав Бондаренко на своей странице в Instagram опубликовал семейный снимок, сделанный во время фотосессии дома в режиме самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.

На снимке 34-летний актер позирует вместе с супругой Аурикой Алехиной и двумя маленькими дочерями.

«Даже в изоляции можно сделать фотосессию, в этом убедился сам. Спасибо моей сестренке за такие чудесные фотки», — написал в посте Станислав Бондаренко.

Instagram @st_bond

Многочисленные подписчики знаменитости пришли в восхищение от увиденного. Пользователи отметили, что девочки как две капли воды похожи на свою мать.

«Вы потрясающие! Самая гармоничная семья!»

«Надо же, какие милые девочки! Так похожи друг на друга и на мамочку»

«Огромного вам счастья!»

«Красивые родители, красивые дети, счастья вашей семье»

«Будьте здоровы, вы золото, а не папочка!» — пишут восторженные юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заботливый папа Станислав Бондаренко общается с дочкой.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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