Гид по энергиям фэншуй и Бацзы Наталья Межуева подробно рассказала о том, как обустроить дом в мае и июне так, чтобы привлечь успех и богатство.

По словам эксперта, в течение всего 2020 года негативным сектором в жилище будет Восток. В мае к нему присоединяется Запад.

«Прилетающие туда звезды в сочетании дают болезни легких, ОРЗ и простудные заболевания. Поэтому мы определяем направление нашего изголовья (кровати — прим. ред.) и смотрим, чтобы оно не смотрело ни на Восток, ни на Запад», — сказала специалист.

Наталья Межуева предлагает в качестве защиты от негативных энергий использовать специальный соляной раствор. На Востоке следует установить трехлитровую банку.

«Засыпаем туда два килограмма соли, заливаем горячей водой до растворения. Ставим банку на тарелку белого цвета. Внутрь банки кладем монету номиналом пять рублей. Вокруг на тарелку выкладываем еще шесть монет достоинством два рубля. Кристаллизовавшаяся соль впитает в себя негатив опасной зоны. Кристаллы стоит собирать руками в перчатках и сразу же выкидывать на улицу», — рекомендует гид по фэншую.

На Западе специалист советует поставить емкость с точно таким же солевым раствором. Только на этот раз стоит наливать воду в темную или черную вазу.

Межуева утверждает, что в мае к хорошим секторам относятся Северо-Восток и Северо-Запад.

«Сочетание звезд, которые приходят на Северо-Восток (звезды мудрости и богатства) дают нам возможность реализовать давние проекты», — говорит специалист.

В июне неблагоприятными секторами будут Восток и Северо-Запад. Северо-западный сектор отвечает за главного мужчину в доме. Поэтому помимо соляного раствора в этой зоне стоит поместить дополнительный оберег в виде колокольчика на дверь.

«В июне самый лучший сектор — Север. Если там находится входная дверь или кровать, то вас ждет невероятный успех и большое богатство», — сообщает Межуева.

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