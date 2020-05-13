Главы Ненецкого автономного округа (НАО) и Архангельской области подписали меморандум о возможном объединении двух субъектов РФ. В результате будет создан «мощнейший регион Русского Севера», говорится на сайте администрации НАО.

«Уважаемые коллеги мы провели совещание, очень важное для нас. Инициатива проведения этого совещания принадлежала НАО и поводом послужило то, что экономика НАО чрезвычайно зависима от цен на углеводороды. В связи с этим бюджет на сегодняшний день испытывает чудовищный дефицит. На самом деле для того, чтобы выполнять все свои социальные обязательства надо искать какой-то выход», — сказал врио губернатора НАО Юрий Бездудный после подписания меморандума.

Во время самого совещания он уточнял, что бюджет автономного округа на 90% зависит от стоимости нефти. Он был расчитан из цены на нефть в 57 долларов за баррель. В условиях кризиса из-за коронавирусной инфекции COVID-19 и падения цен на углеводороды округ оказался «на краю пропасти». Выполнять свои обязательства перед жителями регион не сможет уже с 1 июля.

«Уважаемые коллеги, хочу лишь подтвердить, что сегодняшнее совещание было чрезвычайно важным. На нем не принималось никаких решений, сегодня мы лишь договорились о том, что мы начинаем такую широкую дискуссию с большим привлечением всей общественности как Архангельской области, так и НАО к обсуждению возможности объединения наших регионов», — сказал врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

Он выразил надежду на то, что максимальное число жителей обоих регионов примут участие в предстоящей дискуссии об объединении. Если люди сочтут предложение возможным и перспективным, то состоится референдум.

В настоящее время в России 85 регионов. Ненецкий автономной округ одновременно является и отдельным субъектом РФ и составной частью Архангельской области. НАО — самый малонаселенный российский регион. В нем проживают около 45 тысяч человек. Округ обладает большими запасами нефти и газа, а их добыча составляет основу его промышленности. По данным на 2019 год, размер налогооблагаемой базы в НАО составил 130 миллиардов рублей. Из них 100 миллиардов рублей ушли в федеральный бюджет, а оставшиеся 20 миллиардов (16%) остались в округе.

Как сообщал 5-tv.ru, окончательно вопрос об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа может быть решен уже в 2020 году.