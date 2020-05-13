Кому это будет выгодно? Архангельская область и Ненецкий автономный округ объединятся

В России может стать на одни регион меньше. Сегодня власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа могут объявить об объединении административных границ.

Причин несколько. Ненецкий округ — самый малочисленный российский регион. Слияние, по мнению экспертов, улучшит экономическое положение территорий. Кроме этого, создание единого региона позволит значительно упростить систему управления северным морским путем.

Окончательно вопрос о слиянии двух регионов будет решен после референдума который пройдет уже в этом году.

Ненецкий автономный округ из-за своей малочисленности оказался в числе последних регионов, где был зафиксировано распространение коронавируса. Первый инфицированный там был выявлен только 14 апреля.