Кому это будет выгодно? Архангельская область и Ненецкий автономный округ объединятся
Окончательно вопрос о слиянии двух регионов будет решен после референдума который пройдет уже в 2020 году.
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Фото, видео: ТАСС / Мальгавко Сергей, 5-tv.ru
В России может стать на одни регион меньше. Сегодня власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа могут объявить об объединении административных границ.
Причин несколько. Ненецкий округ — самый малочисленный российский регион. Слияние, по мнению экспертов, улучшит экономическое положение территорий. Кроме этого, создание единого региона позволит значительно упростить систему управления северным морским путем.
Окончательно вопрос о слиянии двух регионов будет решен после референдума который пройдет уже в этом году.
Ненецкий автономный округ из-за своей малочисленности оказался в числе последних регионов, где был зафиксировано распространение коронавируса. Первый инфицированный там был выявлен только 14 апреля.
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