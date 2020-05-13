«Почему нельзя это сделать сразу?» — Путин раскритиковал чиновников, манкирующих социальные выплаты
Президент потребовал обратить внимание на исполнительскую дисциплину.
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Фото, видео: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru
Сейчас важно не просто выделять деньги из бюджета на поддержку медиков, семей с детьми, бизнесменов. Главное — средства должны доходить до конкретных людей, до тех самых отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии. Об этом сегодня заявил Владимир Путин.
Алексей Лазуренко о новых поручениях президента.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что финансовую помощь из-за коронавируса получат 27 миллионов российских детей.
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