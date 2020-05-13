Сейчас важно не просто выделять деньги из бюджета на поддержку медиков, семей с детьми, бизнесменов. Главное — средства должны доходить до конкретных людей, до тех самых отраслей, которые наиболее пострадали от пандемии. Об этом сегодня заявил Владимир Путин.

Алексей Лазуренко о новых поручениях президента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что финансовую помощь из-за коронавируса получат 27 миллионов российских детей.