Финансовую помощь из-за коронавируса получат 27 миллионов российских детей

За сутки на портале госуслуг была создана и уже заработала, пусть и со сбоями из-за наплыва, функция подачи заявлений на дополнительные «детские» выплаты, о которых накануне объявил президент. Это два пособия. Первое — на малышей до трех лет: по пять тысяч рублей за три месяца, их можно получить уже сейчас. И пособие на детей в возрасте от трех до 16 лет. Выплачивается один раз, но — десять тысяч рублей.

Как получить эти деньги, и какие еще меры поддержки появились, расскажет Николай Иванов.

Ранее 5-tv.ru публиковал простую инструкцию, как подать заявку о выплате 10 тысяч рублей на ребенка через госуслуги.