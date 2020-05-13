Финансовую помощь из-за коронавируса получат 27 миллионов российских детей
Подать заявление на дополнительные «детские» выплаты можно не выходя из дома — через сайт госуслуг или ПФР.
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Фото, видео: ТАСС /YURI KOCHETKOV, 5-tv.ru
За сутки на портале госуслуг была создана и уже заработала, пусть и со сбоями из-за наплыва, функция подачи заявлений на дополнительные «детские» выплаты, о которых накануне объявил президент. Это два пособия. Первое — на малышей до трех лет: по пять тысяч рублей за три месяца, их можно получить уже сейчас. И пособие на детей в возрасте от трех до 16 лет. Выплачивается один раз, но — десять тысяч рублей.
Как получить эти деньги, и какие еще меры поддержки появились, расскажет Николай Иванов.
Ранее 5-tv.ru публиковал простую инструкцию, как подать заявку о выплате 10 тысяч рублей на ребенка через госуслуги.
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