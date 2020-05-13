«Смелое фото»: Екатерина Зуева растянулась в шпагате

Модель Екатерина Зуева, волнующая сердца мужчин своими откровенными фотографиями, решила вновь порадовать поклонников. Она выложила новый снимок в своем профиле в Instagram, где продемонстрировала чудеса растяжки. Екатерина позирует в купальнике, закинув одну ногу на стенку. Причем кадр сделан с очень провокационного ракурса.

Под фотографией Екатерина рассказала о своем курсе стретчинга и предложила фанатам присоединиться, если они хотят добиться такого же результата.

Instagram @zuueva

Подписчики модели бурно отреагировали на снимок и поспешили отметить красоту и гибкость Екатерины. Мужчины же отдали дань сексуальной привлекательности Зуевой.

«Стройная фигура, красивые стройные ножки»;

«Ты выглядишь очень горячо»;

«Красотка! Я тоже хочу такую растяжку»;

«Смелое фото», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что модель Екатерина Зуева сделала фото на пляже в бикини без верха.